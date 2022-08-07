Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

07.08.2022 14:39
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika

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