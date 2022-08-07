Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bilgi verildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika

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