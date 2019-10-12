Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız Rasulayn'da"
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Kahraman komandolarımız Rasulayn'da'

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız Rasulayn'da"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da!" notu düşerek, harekata katılan ve Rasulayn'da görev yapan komandoların fotoğraflarını paylaştı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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