Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız Rasulayn'da"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da!" notu düşerek, harekata katılan ve Rasulayn'da görev yapan komandoların fotoğraflarını paylaştı. - ANKARA
Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna övgü yağdı Uyuşturucuya özendirme suçundan ceza alan Pucca, harekat ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı