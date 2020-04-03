Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA