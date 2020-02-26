Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığı: 'Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç, Fırat, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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