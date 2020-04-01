Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:32 Kaynak: AA
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