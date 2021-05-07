Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anları paylaştı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"HER DURUM VE ŞARTTA TERÖR İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Bakanlık paylaşımında, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.