Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512'ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek'e gelen Mehteran Birliği, Mostar ve Zenica'da da konser verecek.

Üç bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği için iş birliği yaptı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Saraybosna'da konser verdi - Son Dakika

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