Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'in Zenica kentinde konser verdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'in Zenica kentinde konser verdi

24.06.2022 21:53
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'in Zenica kentinde konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde konser verdi.

Zenica'daki Türkiye Parkı'nda düzenlenen konsere, yerel halk büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in ünlü sanatçılarından Halid Beslic'in "Saraybosna benim şehrim" ve Safet Isovic'in "Şehidin vedası" isimli şarkılarını seslendirdi.

Başkent Saraybosna ve Mostar'ın ardından Zenica'da da konser veren Mehteran Birliği, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512'ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Halid Beslic, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'in Zenica kentinde konser verdi - Son Dakika

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