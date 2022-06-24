Başkent Saraybosna ve Mostar'ın ardından Zenica'da da konser veren Mehteran Birliği, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512'ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Halid Beslic, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'in Zenica kentinde konser verdi - Son Dakika

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