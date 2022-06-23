Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Mostar'da konser verdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512'ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek'e gelen Mehteran Birliği, başkent Saraybosna ve Mostar'ın ardından yarın da Zenica'da konser verecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Biz İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezine de emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda anlayış birliği var

Kaynak: AA

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