Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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