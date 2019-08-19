Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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