Milli Savunma Bakanlığı : "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Etek altı fotoğrafı çeken sapık katip, tutuklandı

ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası harita ortaya çıktı! Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi

İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek