Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...
44 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."
MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz Etek altı fotoğrafı çeken sapık katip, tutuklandı ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası harita ortaya çıktı! Türkiye 14 günde güvenli bölge tezini 4 ülkeye kabul ettirdi İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek