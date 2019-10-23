Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...

Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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