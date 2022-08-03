Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman 'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı - Son Dakika

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