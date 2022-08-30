MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için kurtuluş mücadelesi veren, bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır." yazılı görsele yer verildi.