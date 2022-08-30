MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

30.08.2022 11:01
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için kurtuluş mücadelesi veren, bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır." yazılı görsele yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - Son Dakika
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