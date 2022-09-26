Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı

26.09.2022 11:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yaylada mahsur kalan kişinin helikoptere alınmasına, görevli askerin üniformasını üşüyen kişiye örtmesine ait görüntülerin olduğu videoya da yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı - Son Dakika
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