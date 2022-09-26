MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı - Son Dakika

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