MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

04.08.2022 10:05
MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Barış Pınar Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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