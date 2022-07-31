MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

31.07.2022 10:58
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Öldü denilen terörist Batman'da yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi Öldü denilen terörist Batman'da yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.'
Kaynak: İHA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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