Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı

16.08.2022 14:17

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Birecik/Şanlıurfa hudut karakoluna teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli savunma Bakanlığı (MSB), Birecik/ Şanlıurfa hudut karakoluna teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. - ANKARA

YORUMLAR
500
Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (2) Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (2) Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa sınır hattına saldıran 13 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement