MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı - Son Dakika
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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

25.08.2022 13:10
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü eşliğinde paylaşıldı.

Paylaşımda, "Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz 100'üncü yılında." ifadesine yer verildi.

Videonun sonunda ise "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" sözü yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı - Son Dakika
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