Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi

" Mersin 'de polisevine düzenlenen alçakça terör saldırısı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun çeşitli illerde gerçekleştireceği konserler iptal edilmiştir. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Mersin, Güncel, Son Dakika

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