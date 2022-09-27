Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi

27.09.2022 10:56
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli illerde vereceği konserlerin iptal edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli illerde vereceği konserlerin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Mersin'de polisevine düzenlenen alçakça terör saldırısı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun çeşitli illerde gerçekleştireceği konserler iptal edilmiştir. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz."

YORUMLAR
500
Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın CHP'den hükümete 'Dilşah Ercan' tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok CHP'den hükümete 'Dilşah Ercan' tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mersin'deki terör saldırısı) İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mersin'deki terör saldırısı) İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti.'
Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement