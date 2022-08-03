MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika