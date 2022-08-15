Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine MSB teknik heyeti, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, bakanlığın teknik heyetinin F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin görüşme yapmak üzere ABD'ye gittiği duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Aralık-2021, Şubat ve Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine MSB heyeti, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."