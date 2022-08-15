Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti - Son Dakika
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Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti

15.08.2022 12:57
Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine MSB teknik heyeti, görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine MSB teknik heyeti, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, bakanlığın teknik heyetinin F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin görüşme yapmak üzere ABD'ye gittiği duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Aralık-2021, Şubat ve Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine MSB heyeti, görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'F-16' açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Msb: F-16 Tedariki ve Modernizasyonunun En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Msb Teknik Heyeti Görüşme Yapmak Üzere ABD'ye Gitti - Son Dakika
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