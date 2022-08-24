Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den 'Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü' paylaşımı - Son Dakika

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