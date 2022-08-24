Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.
Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MSB'den 'Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümü' paylaşımı - Son Dakika