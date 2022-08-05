MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

05.08.2022 10:10
MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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