Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2022 11:01
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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