Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye 'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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