Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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