MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2022 11:13
MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:47 Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement