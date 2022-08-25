Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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