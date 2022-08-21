MSB, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda ölenler için taziye mesajı yayımladı

Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gaziantep ve Mardin 'de meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep, Mardin, Güncel, Son Dakika

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