Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi - Son Dakika
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Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi

24.09.2022 12:52
Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadının helikopterle Van'a nakledildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadının helikopterle Van'a nakledildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari'de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi - Son Dakika
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