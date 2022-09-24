Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadının helikopterle Van'a nakledildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari'de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.
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