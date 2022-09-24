MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari'de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi - Son Dakika

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