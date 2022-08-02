Msb: Piyade Er Yusuf Sofioğlu Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Piyade Er Yusuf Sofioğlu Şehit Oldu

02.08.2022 11:19
Msb: Piyade Er Yusuf Sofioğlu Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’ın Altınözü sınırında 29 Temmuz’daki araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Yusuf Sofioğlu’nun şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Altınözü sınırında 29 Temmuz'daki araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Altınözü/Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

Altınözü, Piyade, Hatay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb: Piyade Er Yusuf Sofioğlu Şehit Oldu - Son Dakika
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