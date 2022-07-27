Oğlunun şehadet haberini alan baba, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım - Son Dakika
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Oğlunun şehadet haberini alan baba, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım

27.07.2022 11:52

Bölücü terör örgütü PKK tuzakladığı EYP'lerle bir Mehmetçiği daha şehit etti. Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin babası Basri Taşyürek acı haberi öğrenmesinin ardından "Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Öte yandan yetkililer Şehit Taşyürek'in Kale köyündeki babaevine gelerek, baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek'e acı haberi verdi. Bekar ve 4 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım

"İZİN VERİRLERSE BEN DE OĞLUMUN ŞEHİT OLDUĞU YERDE SAVAŞIRIM"

Şehidin babası Basri Taşyürek acı haberi öğrenmesinin ardından oğlu Cüneyt'ten sonra iki oğlunu daha vatan için feda etmeye hazır olduklarını söyledi. Bölücü terör örgütünün Türkiye'yi yıldıramayacağını vurgulayan Taşyürek, "Oğlumun öcü alınacak. Silah arkadaşları Cüneyt'imin kanını yerde koymaz. Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesinin yanında olduklarını ve şehide karşı son görevlerini yapacaklarını ifade etti. Şehit Taşyürek'in cenazesinin bugün Kale köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

YORUMLAR
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Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş Şehit Mevlüt Yoğurtçu, 'Belki ben de şehit olurum' demiş AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kaynak: DHA

Piyade, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunun şehadet haberini alan baba, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunun şehadet haberini alan baba, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi: İzin verirlerse evladımın şehit olduğu yerde savaşırım - Son Dakika
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