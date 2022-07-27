MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
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