MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

09.09.2022 09:58
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

YORUMLAR
500
Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var Samsun'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Samsun'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Samsun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:52 Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi
09:49 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor
09:13 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
08:28 İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu
08:24 CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement