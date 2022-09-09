"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Samsun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika

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