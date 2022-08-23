Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz - Son Dakika
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Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz

23.08.2022 18:31
Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre; Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre; Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi. Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı. Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.


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Kaynak: DHA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz - Son Dakika

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