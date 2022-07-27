Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak - Son Dakika
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Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak

27.07.2022 11:11
Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Dairesi Başkanı Burçak Çabuk, KBRN savunma kapsamında Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacaklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Dairesi Başkanı Burçak Çabuk, KBRN savunma kapsamında Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacaklarını belirtti.

Çabuk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2020'den bu yana KBRN Okul Eğitim Merkez Komutanlığının eğitim koordinatörlüğünü yaptıklarını söyledi.

KBRN'nin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma anlamına geldiğini anımsatan Çabuk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1930'dan bu yana KBRN faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.

Çabuk, KBRN'nin 5 ana prensibi olduğuna dikkati çekerek, "Birincisi tespit ve teşhis. Yani kimyasal ajana veya biyolojik harp maddesine maruz kaldınız, burada öncelikle tespit ve teşhis yapmanız gerekir. Doğru tespitten sonra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanların insan vücudundan, eşyalardan ve çevreden uzaklaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

"Katar'da KBRN savunma kapsamında görev alacağız"

Kurumun eğitim faaliyetlerine değinen Çabuk, şöyle konuştu:

"Hem yurt içi ve dışı eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte Nijerya İçişleri Bakanlığı'nın itfaiye ekibine eğitim vereceğiz. Geçen hafta Libya ekibine eğitim verdik. Yine yurt içinden çok fazla itfaiye ekibi, belediye ve üniversitelerimize eğitim veriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı aracılığıyla Katar'da KBRN savunmasına destek olacağız. Katar'da KBRN savunma kapsamında görev alacağız."

"Biyolojik harp maddelerine karşı ürünlerin geliştirilmesi için çalışma yapıyoruz"

Çabuk, Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları arasında AR-GE çalışmalarının da olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun yanında ihbar-ikaz verme modülleri, ferdi ve toplu koruma sistemleri ve tedaviye yönelik çalışmalarımız var. Bu kapsamda AR-GE çalışmalarından öne çıkanlardan biri Makine ve Kimya Endüstrisi ile yaptığımız kaçış maskesi ile panoramik gaz maskesi. TÜBİTAK ile de AR-GE çalışmalarımız var. Hem aşı hem de antiserum çalışmalarımız var. Biyolojik harp maddelerine karşı ürünlerin geliştirilmesi için çalışma yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile güzel çalışmalarımız var. ASELSAN ve HAVELSAN önderliğini çekiyor. Ciddi bir KBRN AR-GE altyapısıyla ilgili çalışmalarımız var."

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Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak - Son Dakika

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