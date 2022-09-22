Msb: Marmaris'teki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Sağladık - Son Dakika
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Msb: Marmaris'teki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Sağladık

22.09.2022 17:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te dün başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili "Marmaris’te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te dün başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili "Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık" açıklaması yaptı.

MSB, dün Marmaris'te başlayan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına; 10 adet helikopter, 2 adet İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağladık."

YORUMLAR
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1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi
Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Marmaris'teki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Sağladık - Son Dakika

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