Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına helikopter, İHA ve araç desteği verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " AFAD'ın talebi üzerine Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 1 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, muhtelif yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği - Son Dakika