Bakanlıktan yapılan açıklamada, " AFAD 'ın talebi üzerine Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 1 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, muhtelif yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği - Son Dakika

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