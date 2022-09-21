MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği - Son Dakika
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MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği

21.09.2022 17:04
MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına helikopter, İHA ve araç desteği verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına helikopter, İHA ve araç desteği verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " AFAD'ın talebi üzerine Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 1 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, muhtelif yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği - Son Dakika
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