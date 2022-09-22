MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi

22.09.2022 17:24
MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli araçlarla destek verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli araçlarla destek verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, 10 helikopter, 2 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağladık." bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Burak Erbay, Marmaris'teki Yangın Bölgesinde: 'Gece Görüşlü Helikopterlerin Sözleşme Süresi Dolduğundan Havadan Müdahale Edilemiyor' Burak Erbay, Marmaris'teki Yangın Bölgesinde: 'Gece Görüşlü Helikopterlerin Sözleşme Süresi Dolduğundan Havadan Müdahale Edilemiyor'
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement