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Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter ve 2 İHA ile destek verdi - Son Dakika

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