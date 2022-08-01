MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor - Son Dakika
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MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor

01.08.2022 18:08
MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlık ve planlamasına devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor - Son Dakika
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