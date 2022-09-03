Msb: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladığı Sosyal Medya Paylaşımını Kaldırması Kabul Edilemez - Son Dakika
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Msb: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladığı Sosyal Medya Paylaşımını Kaldırması Kabul Edilemez

03.09.2022 03:16
Msb: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladığı Sosyal Medya Paylaşımını Kaldırması Kabul Edilemez

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını Yunanistan’ın tepkisi üzerine silmesine ilişkin, “Bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine, iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını Yunanistan'ın tepkisi üzerine silmesine ilişkin, "Bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine, iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

MSB, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını Yunanistan'ın tepkisi üzerine kaldırmasına ilişkin bugün sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

"NATO'NUN KURUMSAL KİMLİĞİNE ZARAR VERMİŞTİR"

30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim, 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'dür. Bu, milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan bu atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.

"NATO ÜYESİ OLARAK BEKLENTİMİZ, SORUMLULUKLARIN DAYANIŞMA RUHU İÇERİSİNDE YERİNE GETİRİLMESİ VE TARAFSIZLIĞIN KORUNMASIDIR"

Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922'de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez. Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu, NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Gününü' bir kez daha kutluyoruz."

NE OLMUŞTU

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan Türkiye'yi tebrik eden bir mesaj paylaşmıştı. Yunanistan'ın paylaşımla ilgili "kabul edilemez" tepkisi üzerine NATO Müttefik Kara Komutanlığı, söz konusu mesajı silinmişti. Komutanlığın yaptığı ikinci paylaşımında ise Türkiye'nin "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlanmıştı.

YORUMLAR
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası MSB'den NATO'ya '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı tepkisi MSB'den NATO'ya '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı tepkisi
Kaynak: ANKA

Yunanistan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladığı Sosyal Medya Paylaşımını Kaldırması Kabul Edilemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladığı Sosyal Medya Paylaşımını Kaldırması Kabul Edilemez - Son Dakika
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