Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan iki uçak, Ankara'dan hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.



MSB: 'İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti'

Taner Taşkın: 'İyi ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'