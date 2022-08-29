MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Pakistan, Ankara, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.