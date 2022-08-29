ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika
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ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ

29.08.2022 13:27

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Pakistan, Ankara, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika
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