MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı

05.09.2022 02:27
MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


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Kaynak: DHA

Twitter, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı - Son Dakika
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