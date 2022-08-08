Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK 'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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