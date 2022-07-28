MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı

28.07.2022 14:43
MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüler yayımlandı. Bakanlığa ait söz konusu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı - Son Dakika
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