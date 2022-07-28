Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüler yayımlandı. Bakanlığa ait söz konusu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı - Son Dakika

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