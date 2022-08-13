Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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