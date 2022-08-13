Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

13.08.2022 09:28
Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğü duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü Kilit Operasyonu bölgesinde 1 teğmen şehit oldu Kilit Operasyonu bölgesinde 1 teğmen şehit oldu
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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