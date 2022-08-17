Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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