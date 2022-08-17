MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2022 14:27
MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut hattında 2 askerin şehit olmasının ardından, bölgede şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut hattında 2 askerin şehit olmasının ardından, bölgede şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya... MSB: 'Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya...
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:56 Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim
18:36 Aldıkları zammı öğrenen belediye işçileri, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement