Msb: Suruç Hududundaki Roketatar Tacizinde 1 Asker Şehit Oldu, Bölgedeki 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Msb: Suruç Hududundaki Roketatar Tacizinde 1 Asker Şehit Oldu, Bölgedeki 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

18.09.2022 16:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi hududunda, teröristlerin roketatarla yaptığı taciz atışında Sözleşmeli Er İsmet Aybek’in şehit olduğunu, bölgedeki 12 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi hududunda, teröristlerin roketatarla yaptığı taciz atışında Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in şehit olduğunu, bölgedeki 12 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Suruç hududunda, roketatarla yapılan taciz atışında bir askerin şehit olduğu ve bir askerin yaralandığı, bölgedeki 12 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Suruç/Şanlıurfa hududunda 18 Eylül 2022 tarihinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

YORUMLAR
500
Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Suruç Hududundaki Roketatar Tacizinde 1 Asker Şehit Oldu, Bölgedeki 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:49 CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Msb: Suruç Hududundaki Roketatar Tacizinde 1 Asker Şehit Oldu, Bölgedeki 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement