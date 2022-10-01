Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

01.10.2022 13:14
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 ay gibi bir süre içerisinde Ukrayna limanlarından 5,5 milyon tondan fazla tahılın taşınmasını sağlayan tahıl sevkiyatı, planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Son 3 günde Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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