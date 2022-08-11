Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 40 günde Edirne , Hatay , Şanlıurfa ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/ YPG , 1'inin DHKP-C ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı - Son Dakika

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